Hindistan Sağlık Etkileri Enstitüsünün (HEI) "Küresel Hava Durumu" çalışmasına göre, ülkede kapalı ve açık alandaki hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklardan 1,2 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çalışmada, hava kirliliğinden ölümlerin sigara kaynaklı ölümlerden daha fazla olduğu vurgulandı.

Araştırmada ayrıca, Güney Asya'da şimdiki hava kirliliği seviyelerinde doğan bir çocuğun yaşam süresinin en az 2 yıl azaldığı ifade edildi.

Chicago Üniversitesine bağlı Hava Kalitesi Yaşam Endeksinin (AQLI) geçen yıl yayımladığı, dünyanın havası en fazla kirli 10 kenti listesinde, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi birinci sırada yer almıştı.

Kaynak: AA