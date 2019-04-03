Moscovici, Brüksel'de gümrüklerin Brexit'e hazırlığı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'nin AB'den ayrılık kararından üzüntü duyduğunu belirten Moscovici, "Düzenli ayrılık sağlanması için çok çaba harcadık. Ancak her olasılığa yönelik hazırlıklarımızı tamamladık. 12 Nisan'da anlaşmasız ayrılık riskinin arttığı bir durumla karşı karşıyayız." diye konuştu.

"İngiltere AB açısından 3'üncü ülke konumuna gelecek"

Moscovici, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasından gümrüklerin önemli ölçüde etkileneceğine dikkati çekerek, "Eğer anlaşmasız ayrılık olursa İngiltere bir günde AB açısından 3'üncü ülke konumuna gelecek. Bu önemli bir değişim. Bu durumun AB ve İngiltere arasında gümrük ve vergilendirme gibi alanlarda önemli etkileri olacak." ifadesini kullandı.

İngiltere'den AB ülkelerinden gelecek bütün ürünlerin birlik gümrük kurallarına tabi olacağını anımsatan Moscovici, karşılıklı ticarette derhal gümrük kontrol ve denetimlerine başlanacağını söyledi. Moscovici, Avrupa şirketlerinin İngiltere ile kesintisiz ticaret yapmak için ihracat ve ithalat evraklarını tamamlamaları gerektiğine işaret ederek, İngiltere'den ithal edilecek bütün ürünlere çeşitli vergilerin uygulanacağını anlattı.

Vatandaşların seyahatlerinde taşıdıkları valizlerinin de gümrük denetimine tabi olacağını hatırlatan Moscovici, yolcuların AB mevzuatına uygun davranması gerektiğini anımsattı.

Brexit düğümü

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek, 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı. İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre normalde 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 12 Nisan'a ertelenmişti.

İngiltere, ayrılığın bir süre daha ertelenmesini talep ederken, AB üyesi ülkelerin liderleri 10 Nisan'da Brexit zirvesi için Brüksel'de bir araya gelecek.

Kaynak: AA