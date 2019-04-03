İtalya'nın Sardunya Adası'nda ilginç bir kurtarma olayı yaşandı.

Adanın tepelerinde otlanan bir inek, kayalıklara düştü ve bir türlü yukarı çıkamadı. Devreye itfaiye ekipleri girdi.

İneği bir iple helikoptere bağlayan itfaiye ekipleri, strese girmemesi için hayvanın gözlerini bezle kapattı.

Helikopterin havalanmasıyla, maskeli gibi görünen inek "uçmaya" başladı. Kurtarma operasyonunu sürüdeki arkadaşları da izledi.

Yırtıcı bir hayvandan kaçarken kayalıklara yuvarlandığı düşünülen inek sağ salim kurtarıldı.

İneğin uçarken çekilen görüntüleri ise, izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: TRT Haber