AA 21.11.2025 13:10

Hindistan'da hava kalitesi 8 gündür "çok kötü" seviyesinde seyrediyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesi 8 gündür "çok kötü" seviyesinde seyrediyor.

Hindistan'da hava kalitesi 8 gündür "çok kötü" seviyesinde seyrediyor

Hindustan Times'ın haberine göre, Yeni Delhi'nin 24 saatlik ortalama Hava Kalitesi Endeksi (AQI) değeri 370 olarak ölçüldü.

Veriler, Yeni Delhi'nin hava kalitesinin 8 gün üst üste "çok kötü" kategorisinde olduğunu gösterdi.

Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu, hava kalitesinin pazartesi 351, salı 374 ve çarşamba günü 392 olduğunu bildirdi.

Uzmanlar, hava kirliliği durumunu "halk sağlığı acil durumu" olarak nitelendirdi.

Doktorlar, maskeler ve hava temizleyicilerin belirli bir koruma sağladığını ancak sorunu çözmek için yıl boyunca uygulanacak bir politika değişikliği gerektiğini vurguladı.

Hastanelerde solunum ve hava kirliliğine bağlantılı vakaların yüzde 10-15 oranında artış gösterdiği belirtildi.

Bir ankete göre, Yeni Delhi'deki 10 haneden 8'inde, bir ay içinde en az bir kişi hava kirliliği nedeniyle hastalandı.

Hindistan Hava Kirliliği
