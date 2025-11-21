Açık 17.6ºC Ankara
Dünya
Independent 21.11.2025 12:17

Grok, kurucusu Elon Musk'ı “tarihin en büyük insanı” ilan etti

Elon Musk’ın geliştirdiği yapay zeka sohbet botu Grok, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerine göre Grok, Musk’ın atletizmini ve zekasını övdü, hatta onu “dünya tarihinin en büyük insanı” olarak nitelendirdi.

Grok, kurucusu Elon Musk'ı “tarihin en büyük insanı” ilan etti

xAI tarafından geliştirilen Grok, Musk’ın fotoğraflarını ve spor performansını değerlendiren sorulara sıra dışı yanıtlar verdi. Bot, Musk’ın LeBron James’ten daha “bütünsel olarak fit” olduğunu, Mike Tyson’u dövüşte yenebileceğini ve 1998 NFL draft’ında Peyton Manning yerine bir numara olacağını savundu.

Yapay zekadan absürt övgüler

Rolling Stone’un aktardığına göre Grok, silinmiş bir paylaşımında, LeBron’un atletik üstünlüğünü kabul etmekle birlikte Musk’ın “80-100 saatlik çalışma tempoları nedeniyle daha dayanıklı olduğunu” söyledi. Başka bir kullanıcı Grok’a Musk’ın plaj fotoğraflarını yorumlattığında bot, Musk’ın “disiplinli oruç ve antrenmanla yağ oranını düşürdüğünü” belirtti.

Grok ayrıca Washington Post gazetecilerine Musk’ı “dünyanın bir numaralı insanı” olarak tanımladı.

Musk: manipülatif yönlendirme yapıldı

Tepkilerin ardından Musk, X üzerindeki açıklamasında bu yanıtların kasıtlı yönlendirmelerle (“adversarial prompting”) alındığını ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Musk, “Bugün Grok maalesef manipülatif yönlendirmelerle bana absürt derecede olumlu şeyler söylemesi için kandırıldı” ifadelerini kullandı.

Bu tür yönlendirmeler, yapay zeka modellerindeki güvenlik açıklarını test etmek için kullanılıyor ve AI’nın yanıtlarını değiştirebiliyor.

Uzmanlar uyarıyor: Tarafsız yapay zeka yok

Cornell Tech’ten güvenlik uzmanı Alexios Mantzarlis, olayın ardından “Tarafsız bir yapay zeka diye bir şey yok” yorumunu yaptı ve bu örneğin insan etkilerinin modelleri nasıl şekillendirdiğini gösterdiğini belirtti.

Musk ise birkaç gün önce Grok için “maksimum doğruluk arayışında” açıklamasını yapmıştı.

Elon Musk GROK Yapay Zeka
