Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan'da festival alanındaki vinç devrildi
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Draupathi Tapınağı'nda gerçekleştirilen Draupathi Amman şenlikleri esnasında üzerinde şov yapan insanların asılı olduğu vincin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Kilveedi köyündeki Draupathi Tapınağı'nda Draupathi Amman şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Dün gece gerçekleştirilen etkinlikler esnasında üzerinde şov yapan insanların asılı olduğu vinç devrildi.
Yerel saatle 20.15 sıralarında meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Vinç operatörü kazanın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki Haber
Peskov: Batılı ülkelerde tedirginlik artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz