Devlet televizyonunun Başsavcılık makamlarına dayandırdığı habere göre, ülkedeki bir sağlık merkezinin yenidoğan ünitesinde görevli kadın çalışan hakkında bebeklere şiddet uyguladığı iddiasıyla işlem yapıldı.

Yenidoğan ünitesindeki kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu 11 bebeğe fiziki şiddet uyguladığı tespit edilen görevli, gözaltına alınarak ilgili mahkemeye sevk edildi.

Bebeklere defalarca uyguladığı şiddete gerekçe olarak "çalışma stresini" gösteren sağlık çalışanı 5 yıl hapis ve 100 bin riyal (yaklaşık 26 bin 600 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Söz konusu sağlık görevlisinin kimliği veya çalıştığı bölgeye ilişkin bilgi verilmedi.