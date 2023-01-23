Peskov, başkent Moskova’da başta Almanya olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik olası tank sevkiyatını gazetecilere değerlendirdi.

Gündemdeki olası tank sevkiyatı nedeniyle Avrupa'daki ülkelerin birbirlerini suçlamaya başladıklarına işaret eden Peskov, "Varşova dahil Avrupalı ülkeler, Berlin'i uluslararası tecritle tehdit ediyor. Tüm bunlar, ittifak üyeleri arasındaki tedirginliğin sürekli arttığını, büyüdüğünü gösteriyor." diye konuştu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatından sorumlu olduklarını belirten Peskov, "Ukrayna'nın teknolojik seviyesini artırma ve silah pompalanmasıyla doğrudan veya dolayı olarak bağlantılı tüm ülkeler bu durumdan sorumludur." dedi.

Peskov, silah sevkiyatının Ukrayna'ya zarar verdiğini kaydederek "Asıl mesele, tüm bu eylemlerin ve sözde desteğin bedelini Ukrayna halkının ödeyecek olmasıdır." ifadesini kullandı.