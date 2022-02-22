Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da düğün dönüşünde yaşanan trafik kazasında 11 kişi öldü
Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarkand eyaletinde bir düğün töreninden dönüş esnasında yaşanan kazada, 11 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Hindustan Times'ın haberine göre, polis yetkilileri, düğünden dönen kişilerin seyahat ettikleri aracın Sukhidhang Reetha Sahib yolu yakınında vadiye yuvarlandığını belirtti.
Yetkililer, kazada 11 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.
Etiketler: Hindistan Trafik Kazası
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