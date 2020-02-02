Hindistan'da çukura düşen yavru fil kurtarıldı
Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Hindistan’ın Doğu Ganj bölgesinde bir çukura düşen yavru fil, ekipler tarafından kurtarıldı.
Hindistan’ın Doğu Ganj bölgesindeki Alagirad tepelerinden geçen 12 filden biri çukura düştü.
Durumu öğrenen ekipler, iş makinesi yardımıyla yavru filin çıkabileceği bir yol açtı.
Yavru fil tekrar doğaya kavuştu.
Asya fillerinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olan Hindistan’da, kaçak fil dişi avlanmaları nedeniyle fillerin nüfusu azalmakta.
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