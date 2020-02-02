Trablus'un merkezinde, Libya genelinde sıkça görülen yarım kalmış bir inşaat alanı. Eğer tamamlanabilseydi, belki de lüks yerleşim bölgelerinden biri olacaktı. Ancak uzun süredir inşaatta taş üstüne taş konulmuyor. Bu inşaat darbeci General Hafter'in saldırılarıyla evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin evi oldu.

800 kişi inşaat alanında kalıyor

Toz, toprak, sağlıksız koşullar, soğuk hava… İnsanların acılarının sessizliğe dönüştüğü inşaat alanında yaklaşık 800 kişi kalıyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan 400 bin kişinin durumu da buna benzer.

Evlerinden göç edenlerin çoğu Hallatat, Ayn Zara, Meşru Hadba ve Vadiiraabi bölgelerinden geldi. Trablus'un içindeki bu inşaat alanına sıkışan insanların her birinin farklı farklı hikayesi var.

Kristiana ve eşi Emmauel, Nijerya'dan yola çıkıp kaçak olarak İtalya'ya gitmek isterken yakalandılar ve rotalarını Libya olarak değiştirdiler. Libya'da yaşanan süreç nedeniyle inşaat alanında kalmak zorundalar.

"İnsanları öldürenlere ait olmak istemiyorum"

İtalya'ya kaçmak istediğini söyleyen Emmanuel, kendisini otelde yakaladıklarını ifade ederek, "Bu yüzden Libya'ya geldim. İnsanları öldürenlere ait olmak istemiyorum. Eğer yaşadığım yerde kalsaydım ve onlara katılmasaydım beni öldüreceklerdi. Eşimi, annemi, çocuklarımı aldım ve kaçtım. Buraya geldim" dedi.

Kamera: Aykut Olgun