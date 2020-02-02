İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran Meclisi Yezd Milletvekili ve Bayındırlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Seyyid Ebulfazl Musevi, "Ekonomik yaptırımlar nedeniyle yolcu uçağı filosunun yaşlanması ve yedek parça tedarikinde yaşanan zorluklar, uçak kazalarının artmasına neden oluyor." dedi.

İran'da uçak filo yaşının 23 olduğuna dikkati çeken Musevi, yedek parçaların temininin engellenmesi nedeniyle uluslararası topluluklara gerekli şikayet ve başvurularda bulunacaklarını belirtti.