Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine hava saldırısı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçe merkezi Rus savaş uçağı tarafından vuruldu.
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Muhaliflere ait gözlemevinin paylaştığı bilgilere göre, ülkenin batısındaki Hımeymim hava üssünden kalkan bir Rus savaş uçağı, gece 01.30 sularında Bab ilçe merkezinde 3 noktayı hedef aldı.
1 sivil hayatını kaybetti
Bombalar, eski sebze hali, Şeyh Duşi Camisi ve daha önce Türkiye tarafından restore edilmiş Ulu Cami’nin iki altındaki sokağa isabet etti. Saldırıda 1 sivil yaralandı.
Dün gündüz saatlerinde Suriye M illi Ordusu (SMO) ve Beşşar Esad rejimi güçleri arasında Bab cephe hattında yer yer çatışmalar yaşanmıştı.
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