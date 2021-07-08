Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 45 bin 892 yeni vaka tespit edildi, 817 kişi öldü, 44 bin 291 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 460 bin 704 olarak kaydedildi. İyileşenlerin sayısı 55 gündür, günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

İyileşme oranı yüzde 97,2'ye ulaştı

Toplam 29 milyon 843 bin 825 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,2'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 709 bin 557'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 405 bin 28'e çıktı.

Uygulanan aşı dozu 364 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 364 milyon 847 bin 549 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'inci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.