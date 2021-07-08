Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 08:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeşil Bölge'ye roketli saldırı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği hedef alındı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge roketli saldırının hedefi oldu.
ABD Büyükelçiliğinin hedef alındığı saldırıda 3 roketin fırlatıldığı, roketlerin büyükelçiliğin yakınlarına düştüğü belirtildi.
Irak'ta geçtiğimiz gün de Amerikan güçlerini hedef alan saldırılar yaşanmıştı.
Önce Uluslararası Erbil Havalimanı'na, ardından Ayn El-Esed hava üssüne saldırı düzenlenmişti.
Amerikan askerlerinin bulunduğu Ayn El-Esed üssüne 14 roket atılırken, 3 kişi yaralanmış, saldırıyı, "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" adlı Şii milis grup üstlenmişti.
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