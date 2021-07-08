Haiti güvenlik güçleri, Moise'yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla ülke geneli geniş çaplı operasyon başlattı.

Yetkililer, polisin yerlerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyonunda 4 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Suikast dış kaynaklı olabilir

Haiti Başbakanı Claude Joseph, saldırganların yabancı paralı askerler olduğunu, İngilizce ve İspanyolca konuştuklarını söyledi.

Öte yandan yapılan incelemeye göre, Devlet Başkanı Moise'ye saldırı esnasında 12 kurşunun isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ne olmuştu?

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Türkiye saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'a düzenlenen suikastı en kuvvetli şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Haiti Devlet Başkanının menfur saldırı sonucu hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Bu hain saldırıyı en kuvvetli şekilde kınıyor, faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, vefatı dolayısıyla Moise'un ailesine, yakınlarına ve dost Haiti halkına taziyede bulunuldu.

Yakın zamanda bir araya geldiğimiz #Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’in uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybettiğini ve kıymetli eşi Martine Moise’in de ağır yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Haiti halkına başsağlığı, Martine Moise’e taziye ve acil şifa diliyorum. pic.twitter.com/oSnpyYxuCo — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 7, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Moise için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Moise'e yönelik saldırıyı kınadı, sükunet çağrısı yaptı.