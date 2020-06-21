Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da can kaybı 13 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 306 artarak 13 bin 254'e ulaştı.
NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 410 bin 461'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, Hindistan'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 306 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 13 bin 254'e çıktığı kaydedildi.
Ülkede koronavirüsü atlatan kişi sayısı da 13 bin 254 artışla 227 bin 756’ya yükseldi.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
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