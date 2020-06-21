Ülkede, COVID-19 vaka sayısı da 4 bin 717 artışla 175 bin 202’ye çıktı.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 131 bin 686 olarak kaydedildi.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmıştı.