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Meksika'da 387 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 387 artarak 20 bin 781’e yükseldi.
Ülkede, COVID-19 vaka sayısı da 4 bin 717 artışla 175 bin 202’ye çıktı.
Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 131 bin 686 olarak kaydedildi.
Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmıştı.
Etiketler: meksika'da koronavirüs covid-19 koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 09:55
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