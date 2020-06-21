Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte biri yurt dışı kaynaklı 26 yeni COVID-19 vakasına rastlandığı ve virüs nedeniyle kimsenin ölmediği bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 22'sinin başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı. Böylece Pekin'de 11 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 227'ye yükseldi.

Çin ana karasında bugüne kadar belirlenen toplam COVID-19 vaka sayısının 83 bin 378 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse yakalanan 78 bin 413 kişinin de iyileştiği vurgulandı.

Güney Kore'de vaka sayısı 12 bin 421'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte 8'i yurt dışı kaynaklı 48 yeni COVID-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı yeni vakaların çoğu başkent Seul ve çevresinde görüldü.

Toplam vaka sayısı 12 bin 421'e, can kaybı 280'e ulaştı.

Ülkede COVID-19'a yakalanan 10 bin 868 kişi iyileşirken, tedavisi süren bin 273 aktif vaka bulunuyor.