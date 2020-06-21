Yogyakarta Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi (BPPTKG), Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda sabah yerel saatle 09.13'te patlama meydana geldiğini açıkladı.

328 saniye sürdüğü belirtilen patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 6 bin metre yükseliğe ulaştığını ifade eden BPPTKG, ilk patlamadan 14 dakika sonra küçük çaplı bir patlama daha yaşandığı bilgisini verdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Yetkililer, ikinci alarm (Waspada) seviyesindeki yanardağın çevresinde 3 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması konusunda uyarı yaptı.

[Fotoğraf: Reuters]

2010 yılında 347 kişi ölmüştü

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.