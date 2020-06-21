Dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 462 bin 897'ye, vaka sayısı 8 milyon 776 bin 448'e ulaştı.

COVID-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 121 bin 424 ölümle ABD'de görüldü.

Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 300 bini geçti

COVID-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 550 artarak 300 bin 5'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 218 artışla 7 bin 949'a çıktı.

Bugüne kadar COVID-19 nedeniyle en fazla can kaybı 2 bin 106 ölümle Mısır'da görüldü. Güney Afrika'da 1877, Cezayir'de 837, Sudan'da 521, Nijerya'da 506 ve Kamerun'da 301 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (92 bin 681), Mısır (53 bin 758), Nijerya (19 bin 808), Gana (13 bin 717), Cezayir (11 bin 631) ve Kamerun (11 bin 610) olarak sıralandı.

Afrika'da iyileşen hasta sayısı da 145 bini geçti.

Seyşeller'de aktif COVID-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Sudan ve Moritanya'da COVID-19 vakaları ve ölümler arttı

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 8 bin 580'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 164 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı 521'e ulaştı.

Moritanya

Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 192 yeni vakayla virüse yakalananların sayısının 2 bin 813'e çıktığı, son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede şu ana kadar COVID-19 kaynaklı 108 ölüm gerçekleştiği bildirilen açıklamada, 696 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Gana'da son 24 saatte 514 kişi daha öldü

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 514 artarak 13 bin 717'ye yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısının da 85 olduğu ifade edildi. COVID-19 testi pozitif çıkan 10 bin 74 kişinin iyileştiği belirtildi.

Afrika genelinde ise COVID-19 vaka sayısı 299 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 144 bin 816'ya yükseldi.

Seyşeller'de aktif COVID-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Arjantin'de 979 kişi COVID-19 nedeniyle öldü

Arjantin'de 979 can kaybına neden olan COVID-19, şu ana kadar 39 bin 570 kişide görüldü.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, salgınla mücadele kapsamında özel izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına imkan veren sosyal izolasyon 20 Mart'ta ilan edilmiş ve bazı hafifletmeler uygulanarak 28 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Karantina ve hükümet karşıtı gösteri

Arjantin'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 3 aydır uygulanan karantina ve Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümeti karşıtı gösteri düzenlendi.

Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Dikilitaş'ta toplanan kalabalık, COVID-19 salgınına karşı uygulanan karantinayı ve hükümeti protesto etti.

Karantinanın kaldırılmasını ve kapalı olan iş yerlerinin açılmasını isteyen gruba, bazı vatandaşlar da korna çalarak destek verdi.

Hükümet ve karantina karşıtı pankartlar taşıyan göstericilere polis müdahale etmedi.

Kamulaştırmaya tepki

Buenos Aires'in yanı sıra çeşitli kentlerde Vicentin isimli tahıl ihracat şirketinin kamulaştırılmasına karşı binlerce kişi "banderazo" adı verilen büyük Arjantin bayrağının açıldığı protesto gösterileri düzenledi.

Göstericiler hükümetin, borçları nedeniyle Vicentin şirketini devlet bünyesine katmasını özel mülke müdahale olarak görüyor.

Hükümet ise şirketin devletleştirilmesini "batmaktan kurtarma" olarak değerlendiriyor.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 9 Haziran'da şirketin kamulaştırılması için hazırlanan tasarının Kongreye gönderildiğini açıklamış, Reconquista şehri hakimi, şirketin kamulaştırılmasının gözden geçirilmesi için 60 gün süre vermişti.

Şili'de muhtemel ve doğrulanmış COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 7 binden fazla

Güney Amerika ülkesi Şili'de Sağlık Bakanlığının haftalık paylaştığı, içinde COVID-19 verilerinin yer aldığı raporda, ülkede COVID-19 kaynaklı doğrulanmış ölümlerle, muhtemel virüs sebepli toplam ölüm sayısının 7 bin 144 olduğu ifade edildi.

Raporda, COVID-19 kaynaklı doğrulanmış ölüm sayısının 4 bin 75, doğrulanmamış muhtemel virüs kaynaklı ölüm sayısının da 3 bin 69 olduğu kaydedildi.

Ülkede salgından en çok etkilenen ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesi 5 bin 531 doğrulanmış ve muhtemel COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü yer olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, 236 bin 748 vaka sayısıyla Latin Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü ülke durumunda bulunuyor.

Ülkenin eski Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen COVID-19 kaynaklı ölümlerin, halka açıklananın neredeyse iki katı olduğunun basına yansımasının ardından geçen hafta istifa etmişti.