Danimarka'da Çevre ve Gıda Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kuzey Jutland bölgesinde bir vizon çiftliğinde daha COVID-19 belirlendi.

Açıklamaya göre, çiftlikte 46 vizona yapılan testten 2’sinde pozitif vakaya rastlandı. Çiftlikteki vizonlara ne yapılacağına karar vermek için daha fazla vizona test yapılmasına karar verildi.

Bakanlık, bir haftada ikinci kez ülkedeki vizon çiftliklerinde salgına rastlanmasının ardından, ülke genelinde seçilen 120 vizon çiftliğinde COVID-19 taraması yapılması yönünde karar aldı.

Ailenin köpeğinde de COVID-19’a rastlandı

Basın açıklamasına göre, vizon çiftliğinin sahibi ailenin köpeğinde de COVID-19 tespit edildi. Çiftliğin sahibi aileye, kendileri gibi köpeğe de COVID-19 tedbirlerini uygulamaları gerektiği aktarıldı.

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü, çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, bir vizon çiftliğinde COVID-19 salgınına rastlandığını duyurmuştu.

Salgının yayılmasını önlemek için, söz konusu çiftlikteki 11 bin vizon itlaf edilmişti.