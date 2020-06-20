Dünyanın koronavirüs salgını ile mücadelesi sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom, virüsün hala hızla yayıldığını açıkladı.

Perşembe günü rapor edilen 150 bin vaka, bir gündeki en yüksek hasta sayısı olarak kayıtlara geçti.

Çin'in başkenti Pekin'de 22 yeni vaka tespit edildi. Gıda pazarından yayılan virüsün gen dizilim bilgileri Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşıldı. Virüsün Avrupa kaynaklı olduğu sanılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı ve güneyindeki 20 eyalette vakalar artıyor. Kaliforniya'da kamuya açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Beyaz Saray'dan "Başkan Trump'ın Avrupa'ya seyahat kısıtlamasını kaldırma planı yok" açıklaması geldi.

12 gün önce can kaybı sayısını açıklamayı durduran İspanya, verileri güncelledi.

Can kaybının 28 bini aştığı belirlendi.

Japonya, yurt içi seyahatler ile ilgili tüm kısıtlamaları kaldırdı. Bir firmanın ürettiği yıkanabilir maskelerden satın almak isteyenler mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vaka sayısının 150 bini aştığı Suudi Arabistan'da Mekke şehrinde camiler bugün yeniden ibadete açılıyor.

Brezilya'da vaka sayısı bir milyonu can kaybı 49 bini geçti, İyileşenlerin sayısı ise 520 binden fazla.

