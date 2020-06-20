Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İspanya'da 4 ton uyuşturucu ele geçirildi
İspanya'nın Valencia kentindeki operasyonda yaklaşık 4 ton uyuşturucu ele geçirildi.
Valencia'daki operasyon kentin liman bölgesinde polis tarafından düzenlendi.
Operasyon, Amerikan narkotik birimlerinden gelen istihbarat üzerine başlatıldı.
Latin Amerika'dan ülkeye sokulduğu belirlenen 6 konteyner içine gizlenmiş yaklaşık 4 ton kokain ele geçirildi.
Görüntüsü paylaşılan operasyonda, kaçmaya çalışan şüpheliler yakalanıyor.
Operasyonda, aralarında yabancıların da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Etiketler: İspanya uyuşturucu operasyonSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 09:44
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