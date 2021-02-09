Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin Dhauliganga'da yapım aşamasındaki bir hidroelektrik santrali ile Alaknanda'daki bir diğer hidroelektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Buzul parçasının nehre düşerek neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi, en az 165 kişi hala kayıp.

[Fotoğraf: Reuters]

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Selin ardından 42 kişinin mahsur kaldığı iki tünelden 16 kişi kurtarıldı, kalan 26 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Ulusal Afet Müdahale Gücüne (NDRF) bağlı 4 ekibin olay yerinde bulunduğunu ve destek ekiplerinin Yeni Delhi'den Uttarakhand'a hareket ettiğini açıklamıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Uttarakhand'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.