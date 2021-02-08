70 yaşındaki İngiliz maceraperest Frank Rothwell, tek kişilik botu ile Kanarya Adaları’ndan 12 Aralık'ta okyanusa açıldı.

Amacı, Atlas Okyanusu’nu geçen en yaşlı kişi unvanını almak ve Alzheimer araştırmaları için yardım toplamaktı.

Zorlu yolculuk 56 gün sürdü

Okyanusta tek başına tam 4 bin 800 kilometre kat ederek 56 günlük zorlu yolculuğunu tamamladı.

Antigua Adası’ndaki bir İngiliz limanına ulaşmayı başaran Rothwell, Atlas Okyanusu’nu tek başına geçen en yaşlı kişi unvanını aldı.

Rothwell, rekora imza attığı seyahati ile Alzheimer araştırmaları için yaklaşık 900 bin dolar topladı.