Arjantin'de COVID-19'un mutasyona uğrayan iki türüne rastlandı
Arjantin'de, koronavirüsün mutasyona uğrayarak ortaya çıkan iki türüne rastlandı.
Arjantin'de, koronavirüsün mutasyonlu hali Brezilya'dan gelen iki kişide görüldü.
Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, "Sağlık Bakanlığı, Ulusal Laboratuvarlar ve Sağlık Enstitüleri İdaresi Malbran aracılığıyla Arjantin'de yeni bir COVID-19 varyantı tespit etti. İki kişide Amazonas varyantı P.1 ve diğer iki kişide Rio de Janeiro P.2 belirlendi" dedi.
Garcia, COVID-19'un türlerinin ülkeye girişini gözlem altında tutmak ve önlemek adına Arjantin'in ileri teknolojiye sahip ekipmanlar satın aldığını aktardı.
Arjantin sınırlarını kapatmıştı
COVID-19'un mutasyona uğrayıp daha hızlı yayıldığı belirtilen İngiltere'de ortaya çıkan varyantına Arjantin'de ocak ayında rastlanmıştı.
Salgının başlamasından kısa bir süre sonra sınırların yabancılara kapatıldığı Arjantin'de, ekimde turizm amacıyla kara sınırları komşu 5 ülkeye açılmış, ancak virüsün mutasyonu uğrayan yeni türleri nedeniyle aralıkta yeni kısıtlamalar getirilmişti.
Arjantin'de ülkeye turist girişini yasaklayan karar şubat sonuna kadar uzatılırken, 1 Şubat itibarıyla Brezilya bağlantılı uçak seferlerini yarı yarıya azaltma önlemi yürürlüğe girmişti.
Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 49 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan COVID-19, bugüne kadar yaklaşık 2 milyon kişide görüldü.
- 23:42
- 23:28
- 23:25
- 23:22
- 23:56