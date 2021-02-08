Arjantin'de, koronavirüsün mutasyonlu hali Brezilya'dan gelen iki kişide görüldü.

Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, "Sağlık Bakanlığı, Ulusal Laboratuvarlar ve Sağlık Enstitüleri İdaresi Malbran aracılığıyla Arjantin'de yeni bir COVID-19 varyantı tespit etti. İki kişide Amazonas varyantı P.1 ve diğer iki kişide Rio de Janeiro P.2 belirlendi" dedi.

Garcia, COVID-19'un türlerinin ülkeye girişini gözlem altında tutmak ve önlemek adına Arjantin'in ileri teknolojiye sahip ekipmanlar satın aldığını aktardı.

Arjantin sınırlarını kapatmıştı

COVID-19'un mutasyona uğrayıp daha hızlı yayıldığı belirtilen İngiltere'de ortaya çıkan varyantına Arjantin'de ocak ayında rastlanmıştı.

Salgının başlamasından kısa bir süre sonra sınırların yabancılara kapatıldığı Arjantin'de, ekimde turizm amacıyla kara sınırları komşu 5 ülkeye açılmış, ancak virüsün mutasyonu uğrayan yeni türleri nedeniyle aralıkta yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Arjantin'de ülkeye turist girişini yasaklayan karar şubat sonuna kadar uzatılırken, 1 Şubat itibarıyla Brezilya bağlantılı uçak seferlerini yarı yarıya azaltma önlemi yürürlüğe girmişti.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 49 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan COVID-19, bugüne kadar yaklaşık 2 milyon kişide görüldü.