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Dünya
AA 02.07.2024 15:00

Hindistan'da ayin sırasında çıkan izdihamda 87 kişi öldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle ilk belirlemelere göre 87 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da ayin sırasında çıkan izdihamda 87 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

NDTV kanalının haberine göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.

Hathras bölgesi yetkililerinden Ashish Kumar, sağlık kurumlarından alınan bilgilere göre, meydana gelen izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu 87 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, izdihamda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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