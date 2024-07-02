Açık 29.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.07.2024 14:55

İsrailli aşırı sağcı Bakan, Gazze'de deniz suyu arıtma tesisinde üretimin artırılmasına karşı çıktı

İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nde deniz suyu arıtma tesisinde su üretimini artırmak için elektrik enerjisi kapasitesini güçlendirme çalışmalarına karşı çıktı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan, Gazze'de deniz suyu arıtma tesisinde üretimin artırılmasına karşı çıktı

The Times of Israel'in haberine göre, aşırı sağcı Smotrich, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de daha fazla su üretimi için bugün başlayan çalışmalara tepki gösterdi.

Smotrcih, İsrail ile Filistin iş birliğinde tesise daha fazla elektrik sağlama adımına ilişkin, "Bunu tamamen kaybettik. Gazze'yi askeri açıdan kontrol altına almadan kendimiz yeniden inşa ediyoruz. Sayın Başbakan, bu çılgınlığa son verin." dedi.

Channel 12'nin Savunma Bakanlığı'na ait bir belgeye dayandırdığı haberine göre Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ndeki su üretimin artırılmasına yönelik çalışmayı "temel insani ihtiyaç" olarak nitelendirmişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Gürcistan'da eğitim uçuşu sırasında düşen Su-25 savaş uçağının pilotu öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
Emine Erdoğan, Gönül Elçileri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi
15:39
MİT'ten PKK/KCK'nın İsveç yapılanmasına operasyon
15:31
İspanya'da nefret suçları 2023'te bir yıl öncesine oranla yüzde 21,3 arttı
15:30
Fransa'da mahkeme, özel Müslüman okulunun kapatılmasına yönelik kararı reddetti
15:24
Kara yolundaki çukura giren otomobil istinat duvarını aştı
15:23
"Çiftlik Bank" davasında sanıklar yargılanıyor
Bolu'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Bolu'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı
FOTO FOKUS
Kur'an kurslarına giden çocuklar camileri şenlendirdi
Kur'an kurslarına giden çocuklar camileri şenlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ