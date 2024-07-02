İsrailli aşırı sağcı Bakan, Gazze'de deniz suyu arıtma tesisinde üretimin artırılmasına karşı çıktı

The Times of Israel'in haberine göre, aşırı sağcı Smotrich, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de daha fazla su üretimi için bugün başlayan çalışmalara tepki gösterdi.

Smotrcih, İsrail ile Filistin iş birliğinde tesise daha fazla elektrik sağlama adımına ilişkin, "Bunu tamamen kaybettik. Gazze'yi askeri açıdan kontrol altına almadan kendimiz yeniden inşa ediyoruz. Sayın Başbakan, bu çılgınlığa son verin." dedi.

Channel 12'nin Savunma Bakanlığı'na ait bir belgeye dayandırdığı haberine göre Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ndeki su üretimin artırılmasına yönelik çalışmayı "temel insani ihtiyaç" olarak nitelendirmişti.