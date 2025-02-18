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Dünya
AA 18.02.2025 12:57

Hindistan'da apartman dairesinde yaklaşık 300 sahipsiz kedinin yaşadığı belirlendi

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Pune kentinde belediye ekipleri, bir apartman dairesinde yaklaşık 300 sahipsiz kedinin yaşadığını tespit etti.

Hindistan'da apartman dairesinde yaklaşık 300 sahipsiz kedinin yaşadığı belirlendi

Ulusal basındaki habere göre, bina sakinlerinin kötü koku ve hijyenik olmayan şartlar nedeniyle şikayette bulunması üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Belediye ve emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede, apartmanın 9. katında bulunan dairede yaklaşık 300 sahipsiz kedinin yaşadığı belirlendi.

Daha sonra daire sahibine, kedilerin 2 gün içinde serbest bırakılması ya da taşınmasına ilişkin tebligat verildi.

Emniyet Müfettişi Nilesh Jagdale, yaptığı açıklama, "Daire sahibi, sık sık sokak kedilerini eve getiriyor ve kediler iyileşince onları serbest bırakıyor. Bu nedenle dairede çok sayıda kedi bulunuyor. Hijyenik olmayan koşullar oluşmuş ve bu da komşuları rahatsız etmiş." ifadelerini kullandı.

Kedilerin belediyeye bağlı barınaklara götürüleceği öğrenildi.

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