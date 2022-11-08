Eyalet yetkilileri, Katni bölgesindeki mevcut 115 domuzda Afrika domuz gribi virüsüne rastlandığını açıkladı.

Veterinerlik Dairesi Başkan Yardımcısı RK Singh, "Bu zamana kadar toplam 85 domuz öldü ve 115 enfekte domuz tespit edildi. Bölgedeki domuzların enfekte olup olmadığını anlamak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Hastalığın yayılmaması için bölge 'enfekte bölgesi' ve 'gözetleme bölgesi' olarak ikiye bölündü." ifadelerini kullandı.

Singh, virüs tespit edilen domuzların itlaf edileceğini ve hayvan sahiplerine tazminat ödeneceğini kaydetti.

Bunun yanı sıra Jabalpur kentinden uzman ekiplerin geleceği ve işlemlerin de o zaman