Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 7 yaşındaki yüzücü Vembanadu Gölü'nü yüzerek geçti
Hindistan'da 7 yaşındaki yüzücü Jewel Mariam Basil, Vembanadu Gölü'nü yüzerek geçmeyi başaran en küçük çocuk rekorunu kırdı.
Hindistan'da 7 yaşındaki yüzücü Jewel Mariam Basil, Kerala eyaletine bağlı Alappuzha şehrinde yer alan Vembanadu Gölü'nü yüzerek geçmeyi başardı.
Geçen yıl dokuz yaşındaki bir çocuğun bitirdiği parkuru başarıyla yüzen Mariam, gölü yüzerek geçmeyi başaran en küçük çocuk rekorunun da sahibi oldu.
Etiketler: Hindistan
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