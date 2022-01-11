Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de çeyreklik madeni paraya basılan ilk siyahi kadın: Maya Angelou
[Fotoğraf: AP]
Amerikalı şair Maya Angelou, çeyreklik madeni paraya basılan ilk siyahi kadın oldu.
BBC'nin haberine göre, ABD Hazinesi şair Maya Angelou adına, çeyrek olarak bilinen 25 sentlik madeni paralar bastı.
Söz konusu çeyrekliklerin dağıtıma çıkmasıyla tarihte ilk kez bir siyahi kadının adını taşıyan çeyreklik basılmış oldu.
2014'te hayatını kaybetti
Şair ve aktivist Maya Angelou, Bill Clinton'ın 1993'teki Başkanlık yemin töreninde, yazdığı şiiri seslendiren ilk siyahi kadın olmuştu.
"American Women Quarters" programı kapsamında, astronot, kabile şefi ve oyuncu da dahil öncülük etmiş diğer kadınlar için de madeni paraların basılması planlanıyor.
Sosyal aktivist, şair ve yazar Maya Angelou, 2014 yılında 86 yaşında hayatını kaybetmişti.
Etiketler: ABD
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