Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 50 bin 129 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 864 bin 811'e çıktı.

Şimdiye kadar virüs tespit edilen 7 milyon 78 bin 123 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.