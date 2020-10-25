Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da 578 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 578 artarak 118 bin 534'e ulaştı.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 50 bin 129 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 864 bin 811'e çıktı.
Şimdiye kadar virüs tespit edilen 7 milyon 78 bin 123 kişi iyileşti.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 10:07
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