Haber Giriş: Kaynak: AA
Mike Pence'in özel kalemi ve danışmanı koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yakın ekibinden iki ismin koronavirüse yakalandıkları, Pence ile eşinin testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mike Pence'in Özel Kalemi Marc Short ile en yakın danışmanı Marty Obst'un COVID-19'a yakalandıkları belirtildi.
Açıklamada, Pence ile eşi Karen Pence'in testlerinin negatif çıktığı ve ikilinin çevrelerindeki kişilerle temaslarında gerekli tedbirleri aldıkları ifade edildi.
Seçimlere sayılı günler kala ortaya çıkan COVID-19 vakalarına karşın Pence'in seçim kampanya programına planlandığı şekilde devam edeceği aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump 2 Ekim günü COVID-19'a yakalandığını açıklamış, ardından 4 gün boyunca Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi görmüştü.
Etiketler: Koronavirüs ABDSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 08:53
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