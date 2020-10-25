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El Kaide yöneticilerinden El Mısri, Afganistan'da öldürüldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü El Kaide'nin yöneticilerinden Ebu Muhsin El Mısri'nin öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığı, güvenlik güçlerinin, ülkenin Gazne vilayetinde terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı.
Operasyonda El Kaide'nin yöneticilerinden Ebu Muhsin El Mısri'nin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu kişinin "örgütün sözde Hint Yarımadası şebekesinin iki numaralı ismi" olduğu kaydedildi.
Etiketler: El KaideSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 10:01
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