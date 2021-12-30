Ulusal Kaplan Koruma Kurumu'na (NTCA) göre, en son ölüm çarşamba günü Madhya Pradesh eyaletinde kaydedildi.

Yetkili makamın 2012 yılında veri toplamaya başlamasından beri en yüksek ölüm sayısı, 121 kaplanın öldüğü 2016 yılıydı.

Hindistan, dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor.

İki yıl önce hükümet, 2006'da bin 411 olan kaplan nüfusunu 2018'de 2 bin 967'ye yükselttiğini duyurdu.

Geçtiğimiz on yılda, NTCA tarafından belirlenen en büyük ölüm nedeninin "doğal nedenler" olduğu kaydedildi, ancak birçoğu aynı zamanda kaçak avcıların ve "insan-hayvan çatışmasının" kurbanı oldu.

1,3 milyar insanın yaşadığı ülkede son yıllarda kaplanların yaşam alanlarına insan müdahalesi arttı.

Hükümet rakamlarına göre, 2014-2019 yılları arasında kaplan saldırılarında yaklaşık 225 kişi öldü.