Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 717 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 115 bin 914'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 54 bin 45 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 651 bin 108'e çıktı. Şimdiye kadar virüse yakalanan 6 milyon 795 bin 103 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'ncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 yeni COVID-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 715'e yükseldi.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 834 kişinin iyileştiği ülkede, 247 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Komisyon, geçen hafta ülkenin doğusundaki Çingdao kentinde bir hastanede ortaya çıkan vakaların kaynağının tespit edildiği, vakaların yurt içi kaynaklı değil yurt dışı kaynaklı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Çingdao Göğüs Hastalıkları Hastanesinde 11-15 Ekim tarihlerinde 13 vaka tespit edilmiş, bunlar ülkede 15 Ağustos'tan bu yana görülen ilk yurt içi kaynaklı vakalar olmuştu.

Vakaların kaynağının eylül ayında COVID-19 testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen iki liman işçisi olduğu anlaşılmıştı.

Komisyon, açıklamasında, işçilerin virüsü yük indirme işlemi sırasında, steril olmayan kargodan virüsü kaptığı, ardından tedavi için gittikleri hastanede başka kişilere yaydıklarının anlaşıldığını kaydetti.

Salgın ihtimali nedeniyle, 9 milyon kayıtlı yurttaşın ve 2 milyona yakın kayıtsız iç göçmenin yaşadığı Çingdao'da geçen hafta 11 milyondan fazla kişiye nükleik asit testleri yapılmış, testlerde yeni vakaya rastlanmamıştı.