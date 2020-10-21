Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da emniyet amiri Taliban ile çatışmada öldü
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Emniyet Amiri Raz Muhammed Durandiş, Taliban ile çıkan çatışmada hayatını kaybetti.
Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, dün gece Baharak ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.
Esir, çatışmada Tahar Emniyet Amiri Durandiş ile bazı korumalarının yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Militanların da ağır kayıp verdiğini aktaran Esir, takviye birliklerin bölgeye gönderildiğini kaydetti.
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