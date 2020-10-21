Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, dün gece Baharak ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

Esir, çatışmada Tahar Emniyet Amiri Durandiş ile bazı korumalarının yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Militanların da ağır kayıp verdiğini aktaran Esir, takviye birliklerin bölgeye gönderildiğini kaydetti.