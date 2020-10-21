Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 21 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı.



Buna göre, söz konusu dönemde 63 sivil yaşamını yitirdi, 292 kişi yaralandı.



Ermenistan'ın saldırılarında 1981 ev, 90 apartman ve 386 kamu binası kullanılamaz hale geldi.