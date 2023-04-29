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Dünya
AA 29.04.2023 19:40

Hindistan Sudan'dan 2 bin 400 vatandaşını tahliye etti

Hindistan, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 2 bin 400 vatandaşını tahliye etti.

Hindistan Sudan'dan 2 bin 400 vatandaşını tahliye etti

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'dan şimdiye kadar 2 bin 400 Hint vatandaşının tahliye edildiği duyuruldu.

Açıklamada, tahliyesi sağlanan vatandaşların Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ulaştığı bildirildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kaveri Operasyonu devam ediyor. Başka bir uçak daha Yeni Delhi'ye varırken 231 kişi evlerine güvenli şekilde ulaştı." ifadelerini kullandı.

Uçaktan inen Hindistan vatandaşları, tahliyelerini sağlayan Başbakan Narendra Modi ve Jaishankar'a teşekkür etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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