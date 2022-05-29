The Telegraph'ın haberine göre, Hindistan, 700 balıkçıya ve elektrikli feribot seferlerine yardımcı olmak için Sri Lanka'ya 15 bin litre gaz yağı sevkiyatı yaptı. Ayrıca ülkeye 700 bin dolar değerinde 25 ton tıbbi malzeme teslim etti.

Jaffna'daki Hindistan Başkonsolosluğu sosyal medyada, sevkiyatın bir kısmının adalar arasındaki feribot seferlerine de güç vereceği açıklamasını yaptı.

Hindistan, yakıt kıtlığıyla mücadele eden komşusu Sri Lanka’ya, 24 Mayıs'ta 40 bin ton akaryakıt; 22 Mayıs'ta da 25,7 milyon dolar değerinde insani yardımda bulunmuş; gemiyle pirinç, süt tozu, ilaç ve medikal malzeme göndermişti.

Ayrıca Sri Lanka'ya 1,5 milyar dolar kredi sağlanmasını onaylamıştı.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmiş, bu nedenle kabine feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protesto gösterileri sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan gösterilerde, aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ile artan gıda ve ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.