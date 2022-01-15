Hindistan'da askeri mahkemenin yayımladığı ön bulgularda 8 Aralık 2021'deki helikopter kazasının pilotun yön değiştirmesine yol açan beklenmedik hava değişikliğinden kaynaklandığı bilgisi yer aldı.

Soruşturma mahkemesinin ön bulgularında beklenmedik hava değişikliğinin pilotu bulutlara yönelmeye zorladığı belirtilerek, "Bu, pilotun havada yönünü şaşırmasına ve dolayısıyla kontrollü uçuşta yere çarpmaya sebep oldu." tespitine yer verildi.

Mahkeme, kazanın nedeni olarak mekanik arıza, sabotaj ve ihmali reddetti.

Helikopter kazası

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da aralarında olduğu 14 kişiyi taşıyan askeri helikopter, 8 Aralık 2021'de Tamil Nadu eyaletinde düşmüştü.

Hindistan Hava Kuvvetlerince Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterde bulunan diğer 11 kişi kazada hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralı kurtulmuştu.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, helikopterden düşmeden önce "acil durum" çağrısında bulunulmadığını ve bölgede olumsuz hava koşulları kaydedilmediğini söylemişti.