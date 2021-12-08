Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat'ı taşıyan askeri helikopterin düştüğü açıklandı.

Aralarında Hindistan Genelkurmay Başkanı ve eşinin de bulunduğu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan Hava Kuvvetleri de Twitter'da yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın bulunduğu IAF Mi-17V5 tipi helikopterin Tamil Nadu yakınlarında düştüğünü duyurdu.

An IAF Mi-17V5 helicopter, with CDS Gen Bipin Rawat on board, met with an accident today near Coonoor, Tamil Nadu.

An Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident. — Indian Air Force (@IAF_MCC) December 8, 2021

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Hindistan devlet televizyonu Prasar Bharati, alevler içindeki helikopteri söndürmeye çalışan yerel sakinleri gösterirken üç yaralının da hastaneye kaldırıldığı bilgisini vermişti.

Hindistan haber ajansı Press Trust ise düşen helikopterin bir hava kuvvetleri üssünden bir askeri okula doğru yola çıktığını açıklamıştı.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bipin Rawat kimdir?

Bipin Rawat, Hindistan ordusunun en üst düzey yetkilisi. Aynı zamanda Savunma Bakanlığı danışmanı. Geçen yıl ordu komutanı olarak emekli olduktan sonra yeni görevini üstlenmişti.