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Dünya
AA 30.01.2024 10:57

Hindistan donanması, Somalili korsanlarca kaçırılan mürettebatı kurtardı

Hindistan donanması, Umman Denizi'nde Somalili korsanlarca kaçırılan gemideki 19 Pakistanlı mürettebatı kurtardı.

Hindistan donanması, Somalili korsanlarca kaçırılan mürettebatı kurtardı
[Fotograf: AFP]

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali açıklarında korsanlarla mücadele ve deniz güvenliği için görevlendirilen "INS Sumitra" isimli savaş gemisinin başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Somali'nin doğu kıyısı açıklarında korsanlarca kaçırılan "Al Naeemi" isimli balıkçı gemisinin ve 19 kişilik mürettebatının, 11 Somalili korsanın elinden kurtarıldığı ifade edildi.

Hindistan Donanması Sözcüsü, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, INS Sumitra'nın gemiyi durdurduğunu ve mürettebatın tamamının güvenli şekilde korsanların elinden kurtarıldığını kaydetti.

Öte yandan INS Sumitra'nın, 28 Ocak'ta korsanlarca kaçırılan İran bayraklı balıkçı gemisi Iman'ın mürettebatını da kurtardığı bildirildi.

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