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Dünya
AA 30.01.2024 10:13

Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki ikili ateşkes "7 gün" uzatıldı

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında 29 Ocak'ta tamamlanan ikili ateşkes anlaşması "7 gün" daha uzatıldı.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki ikili ateşkes "7 gün" uzatıldı
[Depophotos]

Ulusal basında çıkan habere göre, Küba'nın başkenti Havana'da, 22 Ocak'ta başlayan 6. tur barış müzakereleri ikili ateşkes anlaşmasının 7 gün daha uzatılmasıyla tamamlandı.

Silahlı isyancı örgüt ELN ile yürütülen barış müzakerelerinin 6. tur görüşmesine Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez de eşlik etti.

Devlet ile ELN arasında, 3 Ağustos'ta başlayan ve 29 Ocak'ta sona eren ikili ateşkes anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağı tarafların 5 Şubat'taki toplantısında belli olacak.

Üç yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu ilk tur görüşmelerinde, 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamamış ancak bazı bölgelere insani yardım ve hapisteki ELN üyelerinin şartlarını iyileştirme kararı alınmıştı.

Meksika'da 14 Şubat 2023'te başlayan ikinci tur barış görüşmeleri ise "ELN'nin siyasi statüsünün" tanınmasıyla tamamlanmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs'ta başlayan üçüncü tur barış müzakereleri "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos'tan itibaren resmen başlamıştı.

Başkent Karakas'ta 15 Ağustos'ta 4. tur için bir araya gelen taraflar, "çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerde insani koridorun açılması" konusunda mutabakat sağlamıştı.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da 4 Aralık 2023'te başlayan 5. tur görüşmeler, "adam kaçırma ve fidye eylemlerinin son bulması" hususunda mutabakata varılarak sona ermişti.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

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