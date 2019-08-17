Srinagar'daki hükümet yöneticilerinden Shahid Choudhary, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eyaletin çeşitli bölgelerinde kısıtlamaların kaldırıldığını ve devlet dairelerinin açık olduğunu duyurdu.

Choudhary, okul yöneticileri ve eğitim departmanı yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından, pazartesi günü bölge genelinde 190 okulun eğitime yeniden başlayacağını belirtti.

Öğrencilerin güvenliğinin en büyük endişe kaynakları olduğunun altını çizen Choudhary, iki haftalık kayıp süre için de ek ders planlandığını bildirdi.

Had a meeting with heads of various schools, officers of Edu Deptt. 190 schools to resume classes on Monday. Safety of students agreed as prime concern. Plan for extra classes to make up for loss of last 10 days. #Srinagar pic.twitter.com/4dvP6kbtOv — Shahid Choudhary (@listenshahid) 17 Ağustos 2019

Choudhary, halka gıda alışverişi konusunda panik yapmamalarını tavsiye ederek, ellerinde bolca stok bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Cammu Keşmir Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından, eyalet genelindeki atmosferin "sakin" olduğu ve istenmeyen bir durumun olmadığı paylaşımında bulunuldu.

Toplu taşıma hizmetleri başladı

Cammu Keşmir Hükümet Sözcüsü Rohit Kansal, gazetecilere verdiği demeçte, toplu taşıma, cep telefonu ve internet hizmetlerinin eyaletin bazı bölgelerinde normale dönmeye başladığını aktardı.

Yerel basında çıkan haberlerde, 50 bin sabit hattın yeniden hizmete açıldığı kaydedilirken, güvenlik güçlerinin, cuma namazından sonra çıkan Hindistan karşıtı protesto gösterileri sebebiyle yüksek alarm seviyesinde beklediği vurgulandı.

2 ülke arasındaki çatışmada 1 Hint askeri öldü

Öte yandan Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Pakistan tarafından açılan ateş sonucu Kontrol Hattı'ndaki Nowshera bölgesinde 35 yaşındaki Hint askeri Naik Sandeep Thappa öldü.

Bölgedeki gerilim sürüyor

Hindistan'ın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri, kısıtlamaların esnetilmesine rağmen devam ediyor.

Kaynak: AA