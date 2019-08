Srinagar'daki hükümet yöneticilerinden Shahid Choudhary, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eyaletin çeşitli bölgelerinde kısıtlamaların kaldırıldığını ve devlet dairelerinin açık olduğunu duyurdu.

Choudhary, okul yöneticileri ve eğitim departmanı yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından, pazartesi günü bölge genelinde 190 okulun eğitime yeniden başlayacağını belirtti.

Öğrencilerin güvenliğinin en büyük endişe kaynakları olduğunun altını çizen Choudhary, iki haftalık kayıp süre için de ek ders planlandığını bildirdi.

Had a meeting with heads of various schools, officers of Edu Deptt. 190 schools to resume classes on Monday. Safety of students agreed as prime concern. Plan for extra classes to make up for loss of last 10 days. #Srinagar pic.twitter.com/4dvP6kbtOv