Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Himalayalar'da 38 yıl önce kaybolan askerin ceset kalıntıları bulundu
[Temsili Fotoğraf: AP]
Hindistan'da yetkililer, Himalayalar'daki Siachen Buzulu bölgesinde devriye gezerken düşen çığda kaybolan askerin ceset kalıntılarının 38 yıl sonra bulunduğunu açıkladı.
Hindistan'da Uttarkand eyaletinden üst düzey yetkili Manish Kumar, 38 yıl önce kaybolan Chandrashekhar Harbola'ya ait ceset kalıntılarının bulunduğunu ve memleketine getirileceğini söyledi.
Kumar, ölen kişinin kimliğinin yaka kartındaki numaradan tespit edildiğinin bilgisini verdi.
1984 yılında çığa yakalandı ve kayboldu
Hindistan Savunma Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Chandrashekhar Harbola, 1984'te Siachen Buzulu'nda bir devriye operasyonu sırasında çığa yakalanmış ve kaybolmuştu.
Etiketler: Hindistan
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