Mekke'deki hacı adayları, son peygamber Hazreti Muhammed'in hicret sırasında müşriklerden saklanırken Hazreti Ebubekir ile üç gün geçirdiği ve bu sırada çok sayıda mucizenin yaşandığı Sevr Dağı'nı ve mağarasını ziyaret ediyor.

Aralarında Mekke'de konaklayan 75 bin civarındaki Türk hacı adaylarından bazılarının da bulunduğu kafileler, sabah ezanı öncesi konakladıkları otellerden servislerle alınarak merkeze 3 kilometre uzaklıktaki Sevr Dağı'na götürülüyor.

Sabah namazını meşakkatli zirve yolculuğu öncesi eda eden hacı adayları, dik kayalıkların arasındaki patika yolu ortalama 1,5 saatte katederek dağın zirvesine ulaşıyor.

Zorlu yolculuk sırasında kayalıklar üzerinde oturarak mola veren hacı adayları, dinlenip yollarına devam ediyor. Bazıları ise zirveye çıkamayacağını anlayıp dönmek zorunda kalıyor.

Sabahın ilk ışıklarında dahi 35 dereceyi bulan sıcaklığın etkilediği bölgede zirveye ulaşabilen hacı adayları, dağın zirvesinde yer alan ve Hazreti Muhammed ile Hazreti Ebubekir'in içinde bulunduğu dönemde örümcek ağlarıyla kaplanan Sevr Mağarası'nda, hicret döneminin atmosferini yaşıyor.

Bazı hacı adayları ise zirvede "şükür namazı" kılıyor. Hacı adayları ayrıca mağara içinde ve önünde fotoğraf çektiriyor.

"Zor bir yolculuk olsa da değer"

Zirveye ulaşabilen hacı adaylarından 58 yaşındaki Emine Çil, 12 gündür kutsal topraklarda olduğunu belirterek, günlerinin ibadet ve kutsal mekanları ziyaretle geçtiğini söyledi.

Dağın zirvesinde hissettiklerini anlatan Çil, "Peygamberimizin nerede saklandığını, bizim için, Müslümanlık için nerede savaştığını gördük. Zor bir yolculuk olsa da değer" dedi.

Batı Trakya'dan kutsal topraklara gelen 19 yaşındaki hacı adayı Hasan Sempek ise hac yolculuğunda bambaşka duygular içinde olduklarını söyleyerek, "Hac zamanı yaklaşıyor, Allah herkese bu topraklara gelmeyi nasip etsin" diye konuştu.

Bugün doğum günü olduğunu ve 19 yaşına bastığını belirten Sempek, "Doğum günümde Sevr Dağı'na çıkmak nasip oldu, çok mutluyum" ifadesini kullandı.

Sevr Dağı ve mağarası

Hazreti Muhammed, Mekke'deki müşriklerin baskıları üzerine bir kısmı Medine'ye göç eden sahabenin ardından hicret etme kararı aldı.

Bir gece yarısı dostu ve yol arkadaşı Hazreti Ebubekir ile Medine'nin aksi yönüne yola çıkan Hazreti Peygamber, Sevr Dağı'na ulaştı ve zirvede dik kayalıkların arasındaki mağaraya gizlendi.

Kureyş kabilesinin önemli meseleleri görüştüğü toplantı yeri Darun Nedve'de bir araya gelen müşrikler, Hazreti Muhammed'i öldürme kararı aldı.

Hazırladıkları planı hayata geçirmek için görevlendirilen ve Sevr Dağı'ndaki mağaraya kadar gelen müşrikler, önü örümcek ağlarıyla kaplı, kuşların yuva yaptığı mağarayı görünce Allah'ın mucizeleri sayesinde planlarını gerçekleştiremeden geri döndü.

Hazreti Muhammed'in, ilk halife Hazreti Ebubekir ile Medine'ye hicret ettiği esnada gizlendiği 759 metre yüksekliğindeki Sevr Dağı ve mağarası, Kabe'nin yaklaşık 3 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.

Kaynak: AA