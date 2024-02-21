Parçalı Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.02.2024 14:16

Heathrow Havalimanı, COVID-19 salgınından beri ilk kez kar açıkladı

İngiltere'nin en büyük havalimanı Heathrow, COVID-19 salgınından bu yana ilk kez yeniden kar artışı elde etti.

Heathrow Havalimanı, COVID-19 salgınından beri ilk kez kar açıkladı

Heathrow Havalimanı'ndan 2023 finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, geçen yıl havalimanının gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 26,6 artışla 3 milyar 687 milyon sterlin oldu.

Havalimanının vergi öncesi düzeltilmiş karı ise yüzde 105,6 yükselişle 38 milyon sterline yükseldi.

Havalimanının yolcu sayısı 2023'te yüzde 28,6 artarak 79,2 milyona ulaştı. Bu da havalimanının tarihindeki en yüksek üçüncü yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti. Heathrow, bu yıl 81,4 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor.

Geçen yıl 684 milyon sterlin zarar açıklayan ve en son 2019'da kar elde eden havalimanı, bu dönemde yolcu sayısında 80,9 milyonla rekor kırmıştı.

En büyük hissedarı İspanyol Ferrovial olan havalimanının Kasım 2023'te yüzde 15 hissesinin Fransız özel sermaye şirketi Ardian'a, yüzde 10 hissesinin de Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu'na satılacağı açıklanmıştı.

Bu arada İngiltere Sivil Havacılık Kurumu (CAA), Heathrow'un yolcu ücretlerini önemli ölçüde azaltmasını istemişti.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Küba, Uluslararası Adalet Divanında ABD'yi İsrail'in suç ortağı olmakla itham etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
AK Parti'nin İzmir adayı Dağ, EBSO'yu ziyaret etti
14:28
Filistin'den "Hamas'ı uzlaşı hükümetine dahil edecek denkleme odaklanıyoruz" açıklaması
14:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enerjide dışa bağımlılığımızı en alt düzeye çekme gayretindeyiz
14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:06
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 55 milyon dolarlık kredi anlaşması
13:49
Küba, Uluslararası Adalet Divanında ABD'yi İsrail'in suç ortağı olmakla itham etti
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Cenin kentine baskın düzenledi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Cenin kentine baskın düzenledi
FOTO FOKUS
112 Acil Çağrı Merkezi'nin asılsız ihbarlarla imtihanı
112 Acil Çağrı Merkezi'nin asılsız ihbarlarla imtihanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ